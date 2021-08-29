Пашков: назначение Михаила Тюркина гендиректором «Динамо» воспринял с оптимизмом

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал победу московского «Динамо» на Кубке мэра Москвы.



«Мне понравились именно командные действия. Год назад у нас было звено Шипачева – и в его тени все остальные. Теперь к лидеру другие звенья подтягиваются. Это и молодые игроки, и легионеры. Тот же О'Делл удивил своей эффективностью – сыграл в новом клубе с листа и очень качественно. Увидел элементы сыгранности в звеньях, это тоже обнадёживает.



Чего не хватает? Исторически основой основ московского «Динамо» была оборона. В этом сезоне она в команде сильна по именам, но необходимо сыгрываться, были ошибки.



Много споров вокруг вратарской линии. Ерёменко и Бочаров – крепкие вратари, но год назад из небольшого застоя им помогло выйти лишь приглашение третьего номера – Гарипова. Не удивлюсь, если такой же ход предстоит сделать и в этом сезоне. Необходимо увеличивать конкуренцию во вратарской линии, тем более что в ней, к сожалению, мелькают травмы.



Это может быть и молодой вратарь, и легионер, решать руководству клуба, тренерам.



Перемены? Знаете, назначение Михаила Тюркина генеральным директором «Динамо» воспринял с большим оптимизмом. Но не только потому, что это руководитель-чемпион, при котором в своё время бело-голубые выигрывали Кубок Гагарина. Для меня очень важно, что Михаил был в «Динамо» на разных ролях – но всегда приносил клубу максимальную пользу. Когда на несколько лет отошёл от руководства, провёл большую работу по популяризации хоккейного «Динамо», собрал людей, которые знают историю клуба, создал несколько профессиональных фильмов, чем, как мне кажется, взбодрил даже наших футбольных коллег. Насколько знаю, и теперь к 75-летию клуба готовит сюрприз в виде серии интересных материалов.



Считаю, именно вокруг таких руководителей создаётся тонкая командная атмосфера, которая в современном российском спорте – самый большой дефицит.



Не удивлен, что с приходом Тюркина «Динамо» сразу одержало первую турнирную победу. Уверен, что теперь родная команда пойдет по восходящей, и для меня это самый лучший подарок», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.