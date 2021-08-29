Мухамадуллин: Россия U20 была семьёй – на игру, с игры, на ужин ходили вместе

Защитник молодёжной сборной России Шакир Мухамадуллин прокомментировал победу над Чехией (4:3) в рамках Турнира четырех наций.



«Хорошая игра, у домашней команды была колоссальная поддержка трибун. Но мы справились с психологией, играли правильно, до конца. Нам выпал шанс реализовать большинство, мы им воспользовались.



Мы везунчики, что пока вирус ходит по миру, у нас есть возможность играть в хоккей на международном уровне. Эти игры с сильными соперниками показали, насколько мы готовы к чемпионату мира. Тренеры просмотрели игроков. Большой опыт для всех. Вернёмся в клубы и продолжим доказывать.



Понравилось, что мы были семьёй, все вместе — на игру, с игры, на ужин ходили вместе. Нас сплотил тренерский штаб, удивительно, но даже в телефонах не сидели, больше общались.



Кто был лучшим игроком сегодня? Да вот тренерский штаб и назову. Ну и Павел Тютнев, конечно», – цитирует Мухамадуллина сайт ФХР.

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