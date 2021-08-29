«Торпедо» разгромило «Северсталь» на турнире в Петербурге

Сегодня, 29 августа, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга череповецкая «Северсталь» встречалась с нижегородским «Торпедо» в рамках Турнира имени Пучкова и уступила со счётом 1:6 (0:2, 0:1, 1:3).
На 9-й минуте Александр Пелевин вывел нижегородцев вперёд после передачи Артура Тянулина, на 17-й Даниил Веряев увеличил преимущество «Торпедо» после ассиста Михаила Орлова. На 33-й минуте Павел Турбин отличился после передач Александра Пелевина и Алексея Дробина, на 46-й забил Дамир Жафяров – ему ассистировали Кенни Агостино и Энди Мили, а на 48-й Данил Веряев забил после передач Никиты Шавина и Алексея Дробина.
На 55-й минуте Артём Чмыхов отыграл одну шайбу «Северстали» после передач Егора Чезганова и Максима Казакова, а на 57-й Артём Михеев забросил шестую шайбу «Торпедо». Его ассистентами стали Георгий Мишарин и Александр Пелевин.
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