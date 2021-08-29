Словения обыграла Южную Корею в 3-м туре квалификации ОИ-2022

Сборная Словении одержала победу в матче с Южной Кореей в рамках третьего тура квалификаций к Олимпийским играм — 2022 со счётом 4:1 (0:1, 3:0, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Йордал Амфи» в Осло (Норвегия).

На 20-й минуте корейцы открыли счёт в большинстве благодаря голу Чин Хи Ана с передач Ки Сун Кима и Чон Хюн Чуна.

Во втором периоде словенцы забросили три безответные шайбы: на 31-й минуте 5х3 реализовал Жига Еглич — ему ассистировали Ян Урбас и Анже Копитар, на 33-й в формате 5х4 забросил Рок Тичар с передач Копитара и Блажа Грегорца. На 36-й минуте Роберт Саболич увеличил преимущество словенцев после передач Тичара и Копитара. Ещё одну шайбу за несколько секунд до конца матча забросил Капитар.

Эта победа стала для Словении первой в квалификации.

Напомним, участие в Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай), примут 3 победителя из трёх квалификационных групп.