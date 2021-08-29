Венгрия обыграла Италию в квалификации ОИ-2022
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Сегодня, 29 августа, на «Арене-Рига» сборная Венгрии встречалась с Итвлией в рамках квалификации на Олимпийские игры, которые пройдут в 2022 году в Пекине (Китай), и одержала победу со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).
На 39-й минуте при игре в большинстве венгры открыли счёт благодаря голу Гёрне Надя с передач Иштвана Шофрона и Бенце Штипшица, а на 48-й Венгрия увеличила преимущество после шайбы Акоша Михая с ассиста Иштвана Барталиша. На 54-й минуте итальянцы отыграли одну шайбу. Джованни Морини отличился с передач Луки Фриго и Симона Костнера.
Олимпийские игры (м) - квалификация. Группа E. 3-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Венгрия
Окончен
2 : 1
Италия
1:0 Надь (Шофрон, Штипшиц) – 38:13' (5x4) 2:0 Михай (Барталиш) – 47:23' (5x5) 2:1 Морини (Фриго, Костнер) – 53:07' (5x5)
Эта победа стала для Венгрии первой в квалификации.
Напомним, участие в Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай), примут 3 победителя из трёх квалификационных групп.
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