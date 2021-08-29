Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборной Беларуси нужно обыграть Словакию в основное время для выхода на ОИ-2022 по хоккею

Сборной Беларуси нужно обыграть Словакию в основное время для выхода на ОИ-2022 по хоккею
Комментарии

Стал известен расклад, при котором сборная Беларуси сможет принять участие в Олимпийских играх 2022 года.

Сегодня ранее в отборочной группе А матч провели команды Австрии и Польши. Австрийские хоккеисты одержали победу со счётом 4:1. Обе команды после трёх игр имеют 3 балла, потеряв возможность отобраться на Олимпиаду.

Сборная Беларуси, которая в данный момент также имеет в своём активе 3 очка, встретится с командой Словакии, которая набрала 6 баллов. Начало — в 18:30 мск. Подопечным Крэйга Вудкрофта необходима победа в основное время, чтобы отобраться на Олимпиаду за счёт победы над словаками в очном матче. Если Словакия не уступит по истечении 60 минут игры, то она при любом раскладе отправится на Олимпиаду.

Турнирная таблица квалификации к ОИ-2022

Хоккейный турнир на Олимпийских играх в Китае пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Восемь лучших команд в мировом рейтинге по состоянию на 2019 год получили автоматическое место на Олимпийских играх. Рейтинг ИИХФ был рассчитан на основе выступлений сборных на пяти турнирах (ЧМ-2016, ЧМ-2017, ОИ-2018, ЧМ-2018 и ЧМ-2019).

В результате подсчётов в Пекин уже отобрались сборные Канады, России, Швеции, Финляндии, США, Чехии, Германии и Швейцарии. Ещё одним участником на правах хозяев турнира стала сборная Китая. Ещё три участника Игр определятся сегодня, 29 августа.

Латвию и Беларусь ждут финалы за путёвку в Китай. Итоги 2-го тура квалификации к Олимпиаде Латвию и Беларусь ждут финалы за путёвку в Китай. Итоги 2-го тура квалификации к Олимпиаде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021