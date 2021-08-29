Сборной Беларуси нужно обыграть Словакию в основное время для выхода на ОИ-2022 по хоккею

Стал известен расклад, при котором сборная Беларуси сможет принять участие в Олимпийских играх 2022 года.
Сегодня ранее в отборочной группе А матч провели команды Австрии и Польши. Австрийские хоккеисты одержали победу со счётом 4:1. Обе команды после трёх игр имеют 3 балла, потеряв возможность отобраться на Олимпиаду.
Сборная Беларуси, которая в данный момент также имеет в своём активе 3 очка, встретится с командой Словакии, которая набрала 6 баллов. Начало — в 18:30 мск. Подопечным Крэйга Вудкрофта необходима победа в основное время, чтобы отобраться на Олимпиаду за счёт победы над словаками в очном матче. Если Словакия не уступит по истечении 60 минут игры, то она при любом раскладе отправится на Олимпиаду.
Хоккейный турнир на Олимпийских играх в Китае пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Восемь лучших команд в мировом рейтинге по состоянию на 2019 год получили автоматическое место на Олимпийских играх. Рейтинг ИИХФ был рассчитан на основе выступлений сборных на пяти турнирах (ЧМ-2016, ЧМ-2017, ОИ-2018, ЧМ-2018 и ЧМ-2019).
В результате подсчётов в Пекин уже отобрались сборные Канады, России, Швеции, Финляндии, США, Чехии, Германии и Швейцарии. Ещё одним участником на правах хозяев турнира стала сборная Китая. Ещё три участника Игр определятся сегодня, 29 августа.
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