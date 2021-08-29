«Ак Барс» в товарищеском матче обыграл «Нефтехимик» со счётом 7:3
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Казанский «Ак Барс» одержал победу в товарищеском матче с нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 7:3 (1:0, 4:2, 2:1). Встреча прошла на «Татнефть-Арене».
В составе победителей заброшенными шайбами отличились нападающие Дмитрий Воронков, Никита Дыняк, Пер Линдхольм, Данис Зарипов, Дмитрий Кагарлицкий, Артём Лукоянов и защитник Никита Лямкин. У «Нефтехимика» голы забили форварды Тимур Хафизов, Булат Шафигуллин и Данила Попов.
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. «Ак Барс» первую игру проведёт 2 сентября дома с финским «Йокеритом». «Нефтехимик» стартовый матч регулярного чемпионата сыграет в этот же день в Нижнекамске с китайским «Куньлунем».
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 августа 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
7 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Воронков (Валиев, Линдхольм) – 08:10' (5x5) 1:1 Хафизов (Попов) – 22:00' (5x5) 2:1 Дыняк (Сафонов, Кемпфер) – 24:04' (4x5) 3:1 Линдхольм – 28:10' (5x5) 4:1 Зарипов – 35:08' (5x5) 4:2 Шафигуллин (Секстон) – 36:24' (5x5) 5:2 Кагарлицкий (Галимов) – 36:40' (5x5) 6:2 Лямкин (Коваленко, Воронков) – 47:35' (5x5) 6:3 Попов (Секстон, Кнот) – 52:14' (5x4) 7:3 Лукоянов (Рукавишников) – 59:03' (5x5)
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