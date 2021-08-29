«Ак Барс» в товарищеском матче обыграл «Нефтехимик» со счётом 7:3

Казанский «Ак Барс» одержал победу в товарищеском матче с нижнекамским «Нефтехимиком» со счётом 7:3 (1:0, 4:2, 2:1). Встреча прошла на «Татнефть-Арене».



В составе победителей заброшенными шайбами отличились нападающие Дмитрий Воронков, Никита Дыняк, Пер Линдхольм, Данис Зарипов, Дмитрий Кагарлицкий, Артём Лукоянов и защитник Никита Лямкин. У «Нефтехимика» голы забили форварды Тимур Хафизов, Булат Шафигуллин и Данила Попов.



Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. «Ак Барс» первую игру проведёт 2 сентября дома с финским «Йокеритом». «Нефтехимик» стартовый матч регулярного чемпионата сыграет в этот же день в Нижнекамске с китайским «Куньлунем».