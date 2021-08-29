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Беларусь не сыграет на Олимпиаде-2022 по хоккею, проиграв в 3-м туре отборов Словакии

Беларусь не сыграет на Олимпиаде-2022 по хоккею, проиграв в 3-м туре отборов Словакии
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Сборная Беларуси не сумела отобраться на Олимпийские игры 2022 года.

Подопечные Крэйга Вудкрофта уступили команде Словакии со счётом 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). Встреча проходила в Братиславе на «Стадионе имени Ондрея Непелы».

Счёт во встрече на 5-й минуте в ситуации «пять на четыре» открыл словацкий нападающий Петер Цегларик. Ассистентом выступил Марек Гривик. На 22-й минуте ответную шайбу в составе сборной Беларуси забросил форвард Егор Шарангович.

Победный гол на 58-й минуте в пустые ворота забросил Либор Гудачек.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Восемь лучших команд в мировом рейтинге по состоянию на 2019 год получили автоматическое место на Олимпийских играх. Рейтинг ИИХФ был рассчитан на основе выступлений сборных на пяти турнирах (ЧМ-2016, ЧМ-2017, ОИ-2018, ЧМ-2018 и ЧМ-2019).

В результате подсчётов в Пекин отобрались сборные Канады, России, Швеции, Финляндии, США, Чехии, Германии и Швейцарии. Ещё одним участником на правах хозяев турнира стала сборная Китая. Сегодня, 29 августа, к этим командам, помимо Словакии, добавились Дания и Латвия.

Олимпийские игры (м) - квалификация. Группа D. 3-й тур
29 августа 2021, воскресенье. 18:30 МСК
Словакия
Окончен
2 : 1
Беларусь
1:0 Цегларик (Гривик) – 04:38' (5x4)   1:1 Шарангович – 21:07' (5x5)   2:1 Гудачек (Черешняк) – 57:43' (en)
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