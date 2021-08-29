Вудкрофт — об 1:2 со Словакией: стоя на тренерском мостике, я гордился каждым из игроков

Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в квалификации к Олимпиаде-2022 от Словакии (1:2), а также поделился мнением о развитии хоккея в стране.
«Сейчас мы, конечно, разочарованы результатом. Немного не хватило нам, и это огорчает.
Во время последней коммерческой паузы на скамейке мы сказали, что, если будем владеть шайбой, то снимем вратаря даже за две с половиной минуты до окончания матча. Таков был наш изначальный план. Но, к сожалению, мы проиграли борьбу и получили шайбу в пустые ворота.
За пять лет белорусский хоккей сделал шаг вперёд, после неудачной квалификации в 2016 году? Я не буду врать, снова проиграть очень тяжело и обидно, учитывая, какой объём проделали и игроки, и персонал, и менеджмент команды для того, чтобы достичь другого результата на этом турнире. Такие краткосрочные соревнования не признают никаких мелочей.
Возвращаясь назад, я бы хотел отметить своё восхищение всеми игроками, тем, каким коллективом они себя проявили, тем, как они показали свои лучшие качества, как заряжали команду опытные игроки. А молодёжь, которая не имеет такого опыта выступлений за сборную, им вторила, тянулась за ними. Безусловно, этой сборной есть чем гордиться.
Однозначно, белорусский хоккей за последнее время стал лучше. По-моему, развитие хоккея в стране идёт в правильном направлении, и вариантов дальнейшего роста не так много – идти вперёд. Хочу повторить, что сегодня, стоя на тренерском мостике, я гордился каждым из игроков, тем, как они боролись в этом матче.
Перед началом турнира говорили, что сборная Беларуси будет играть в современный, атакующий хоккей. Однако, по сути, это случилось только во втором периоде матча с австрийцами? Отчасти я с вами соглашусь, мы демонстрировали атакующий и современный хоккей. В матче с поляками мы много бросали, но перевести броски в заброшенные шайбы не получилось. Сегодня мы также атаковали. Но матч был действительно сложным, догонялки», — приводит слова Вудкрофта сайт ФХБ.
- 29 августа 2021
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