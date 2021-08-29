Глава ФХБ — о 1:2 со Словакией: благодарю всех ребят. У белорусского хоккея есть будущее

Глава федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков прокомментировал поражение национальной команды в матче со Словакией (1:2) в рамках квалификации к Олимпийским играм 2022 года.
«Сегодня мы увидели сборную такой, какой всегда хотели видеть: яркой, напористой, не сдающейся. Ребята показали самоотверженную игру, проявили характер и боролись до конца. Они бились за своих партнёров, за команду, за страну.
Я благодарю каждого их них за то, что заставили нас поверить в свою игру и в то, что у белорусского хоккея есть будущее», – приводит слова Баскова сайт федерации хоккея Беларуси.
Последний раз белорусская сборная принимала участие в Олимпийских играх в 2010 году. Всего Беларусь выступала на Олимпиаде три раза, лучший результат — четвёртое место в 2002 году.
- 29 августа 2021
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