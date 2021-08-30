Сохатский: для «Югры» лучше выиграть четыре турнира подряд, чем проиграть

Голкипер «Югры» Владимир Сохатский рассказал о победе на предсезонных турнирах в Санкт-Петербурге и Альметьевске, переговорах с клубами КХЛ и задачах на предстоящий сезон ВХЛ.



«В „Югре“ на всех уровнях — максималисты, никто не собирается сдавать темпа. При этом не могу сказать, что мы как-то специально готовились к турнирам в Питере и Альметьевске, главным было — получить нагрузки, выполнить план подготовки к сезону ВХЛ. Но хорошо, что команда даже под нагрузками смогла сыграть на результат и выиграть у сильных соперников — Тюмени, Альметьевска, Санкт-Петербурга.



Для „Югры“ с её амбициями уж точно лучше выиграть четыре турнира подряд, чем проиграть. Так что никаких беспокойств.



После прошлого сезона, когда была лучшая статистика в ВХЛ, надеялся на приглашения из КХЛ? Благодарен „Югре“, генеральный менеджер Сергей Гусев дал мне какое-то время, чтобы я определился с планами, протестировал рынок КХЛ. Когда понял, что там во вратарском вопросе всё по-прежнему очень консервативно, из опытных голкиперов доверяют в основном легионерам, с радостью продлил свои отношения с „Югрой“.



Мне нравится, что в Ханты-Мансийске полностью доверяют игрокам, за счет этого, как говорит наш капитан Иван Лекомцев, в клубе на всех уровнях — семейная атмосфера. Вот и мне дали паузу, подождали моего решения. В том числе благодаря такому доверию к хоккеистам команда и побеждает.



Уже почувствовали, что в этом сезоне для всех клубов ВХЛ „Югра“ — особый раздражитель? А мы в этом убедились ещё в прошлом сезоне, когда у нас шли победные серии и все соперники стремились их остановить. В предстоящем чемпионате, думаю, будет еще сложнее. Как сказал наш главный тренер, сохранить трофей всегда труднее, чем в первый раз его выиграть.



Что с задачами на сезон? Не нужно ждать итогового собрания, чтобы услышать, что „Югра“ будет стремиться к сохранению всех трофеев. Наверное, этого даже и не скажут — все хоккеисты и так все понимают», — приводит слова Сохатского Russia-Hockey.