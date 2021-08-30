Назаров: Фёдоров был волшебником на льду. Интересно, станет ли тренером-волшебником в ЦСКА

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал назначение Сергея Фёдорова на пост главного тренера ЦСКА, а также поделился мнением об игре «Амура» и решении «Ак Барса» прекратить сотрудничество с группой поддержки.
«Летом много занимался домашними делами, за пандемию накопилось много дел. Слетал в Челябинск, навестил родителей. Конечно, следил за предсезонными турнирами. Понравилось выступление «Амура» на Кубке мэра Москвы. Я сразу говорил, что два вологодских волка – Владимир Воробьёв и Игорь Петров – вытащат «Амур» со дна турнирной таблицы. Сразу видно, что команда преобразилась.
Наблюдал за ЦСКА. Конечно, новому главному тренеру Сергею Фёдорову нужно время для понимания ситуации. Вспомните, в своё время великие Уэйн Гретцки и Вячеслав Фетисов тоже пробовали себя в качестве тренеров, но в итоге пошли другим путём. Сергей решил окунуться в тренерское пекло. Будем смотреть и желать ему только удачи. Мы все помним, что Фёдоров был волшебником на льду, когда играл в хоккей. Будет интересно, станет ли он тренером-волшебником в ЦСКА. Очень интересная картинка, это придаёт колоритности ЦСКА!
«Ак Барс» решил прекратить сотрудничество с группой поддержки из-за семейных ценностей? Вы знаете, я долго недоумевал над этой новостью. Насколько мне известно, религия разрешает многожёнство. Какая жена будет ревновать к чирлидершам на хоккее: первая или вторая? Для меня это вопрос», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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