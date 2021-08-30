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«Авангард» и «Металлург» произвели крупную сделку: Зернова обменяли на Прохоркина

«Авангард» и «Металлург» произвели крупную сделку: Зернова обменяли на Прохоркина
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«Авангард» и «Металлург» совершили крупный обмен хоккеистами.

Как стало известно «Чемпионату», в Магнитогорск отправился нападающий Денис Зернов, а состав омского клуба пополнил Николай Прохоркин.

В прошедшем сезоне Зернов провёл 60 игр в регулярном чемпионате за «Авангард» и набрал 40 (12+28) результативных баллов при показателе полезности "+13" и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард принял участие в 24 играх, забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи при полезности "-1". Вместе с клубом 25-летний нападающий стал обладателем Кубка Гагарина.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 27-летний Прохоркин провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Металлург» и набрал 26 (12+14) очков, также на его счету три гола и пять передач в 12 встречах плей-офф.

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