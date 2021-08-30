Бэйлен: если хотите обвинить меня в поражении сборной Беларуси со Словакией, то вы правы

Защитник сборной Беларуси Ник Бэйлен дал комментарий после поражения в матче квалификации ОИ-2022 с командой Словакии (1:2).



«Была самая сложная встреча не только на этом турнире, но и во всей моей карьере. Очень много эмоций — лично для меня путёвка на Олимпиаду во второй раз разыгрывалась в последнем матче.



Результат разочаровывает, но, кажется, наша команда играла здорово с точки зрения сплочённости. Все старались, ловили на себя броски, но это хоккей. Снова пропустили первыми, но сумели сравнять счёт, просто немного не хватило.



У нас был тяжёлый первый матч, да и первый период матча с Австрией. Тогда и сейчас мы показали свой характер: Егор Шарангович и такие ребята, как Андрей Стась, смогли сплотить команду.



На самом деле я горжусь тем, какое будущее у белорусского хоккея, игроками, которые уже в ближайшее время будут вести за собой команду.



Когда было больше обидно не попасть на Олимпийские игры со сборной Беларуси: в 2016 году или же сейчас? Тяжёлый вопрос. Обидно было и сегодня, и в 2016 году в Минске.



Тогда мы играли на домашнем льду, уступить было тяжело. Сейчас я стал старше, в команде много моих друзей, и это поражение также очень обидное.



В КХЛ много забрасываю в большинстве, но в квалификации отличиться в неравных составах не получилось? Если вы хотите обвинить меня в поражении из-за того, что мне не удалось забросить в большинстве, то да, вы правы, у меня действительно были неплохие шансы, чтобы отличиться.



Несколько шансов было у Егора и других игроков. К сожалению, нам не удалось реализовать большинство — вратари наших соперников были хороши, не давали нам забросить», — цитирует Бэйлена официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.