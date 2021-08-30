Североамериканским легионерам плевать на Беларусь. Их натурализация сильно вредит сборной

Иностранцев волнуют только деньги, контракты в КХЛ и вопрос лимита. Биться за чужую страну они точно не будут.

Незадолго до старта олимпийской квалификации мой белорусский товарищ и коллега Егор Литавор попросил меня дать свой прогноз на выступление сборной Беларуси, которой предстояло сыграть в группе с Польшей, Австрией и Словакией.

«Оценить шансы сборной Беларуси можно как высокие. У команды наконец-то появился солидный тренер. Да, минусов у Крэйга Вудкрофта хватает, но по сравнению с тем, кто тренировал белорусов до этого, – канадец реально хороший специалист.

В составе нет Евенко, Фальковского, братьев Костицыных. Но реальной потерей можно назвать только новоиспечённого защитника СКА. Опасение вызывает вратарская линия. Странно, что до сих пор в сборную вызывают Тейлора, которому давно пора заканчивать с хоккеем. Кульбакову и Колосову явно не хватает опыта.

Главный соперник белорусов – сборная Словакия, которая будет выступать без Хары, Фехервари, Чернака, Секеры. Однако даже без своих лидеров словаки являются главными фаворитами группы. Австрийцев и поляков белорусам нужно обыгрывать без проблем», – таков был мой прогноз.

Фото: hockey.by

Действительно, надежды на успешное выступление белорусской команды были даже после проваленного чемпионата мира в Риге. Но ведь на нём сборной руководил одиозный Михаил Захаров, а теперь у команды появился приличный тренер. В прошлом сезоне Крэйг Вудкрофт вышел с минским «Динамо» в плей-офф, где в первом раунде всерьёз закусился со СКА. Захаров – любитель повеселить публику. Вудкрофт – профессионал.

Из серьёзных соперников в отборе на Олимпиаду у белорусов были, как сказано ранее, только словаки. Две первые встречи команда Вудкрофта, в составе которой выступает целая россыпь натурализованных легионеров, должна была выигрывать с закрытыми глазами.

Но получилось иначе. В важнейшей игре с поляками наши географические соседи не забросили ни одной (!) шайбы, проиграв с минимальным счётом сборной, в чьей стране хоккей даже близко не является главным видом спорта.

«Должна жизнь кипеть, коль вложили деньги. А так — будем, как вчера великие хоккеисты. Поехали и проиграли Польше. Там-то хоккей вообще непопулярен, им занимается двадцать человек. Ну как так можно? А ты им деньги, деньги, деньги. Я уже министра и Головченко предупредил. Они: дай, Беларуськалий, дай деньги. Ну, даст. Но ты дай результат. А то поехали и удивили весь мир в Токио со знаком «минус». Физкультура есть, а большого спорта нет», – жёстко отреагировал на провал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Далее – камбэк с 0:2 в матче с Австрией и итоговая победа со счётом 5:2. В общем, понервничать тоже пришлось. В ключевой встрече за попадание на Олимпиаду в Пекин белорусской команде предстояло сыграть со Словакией в Братиславе. Команду Вудкрофта устраивал только выигрыш в основное время. Вот бы где натурализованным иностранцам взять инициативу в свои руки и дать результат! Увы, всё это так и осталось мечтами. Как итог – победа словаков со счётом 2:1 и путёвка на Игры достаётся им.

Статистика белорусских игроков на олимпийском отборе.

Давайте остановимся на каждом из белорусских легионеров подробнее. Голкипер Дэнни Тейлор сам по себе посредственный и средний вратарь уровня ВХЛ, которого в принципе не должно быть в национальной команде. Ещё и в статусе неограниченно свободного агента, то бишь без клуба. Непонятно, как Тейлор готовился к турниру и за что был удостоен чести сыграть во всех трёх матчах. В результате с поляками Дэнни пропустил необязательную шайбу, а весь отбор в целом отыграл серо и уныло. Похоже, что в минском «Динамо» этого вратаря теперь не будет (в случае выхода белорусов на Олимпиаду он бы точно оказался в составе «зубров»). Хоть здесь белорусские болельщики могут выдохнуть с облегчением.

Много ошибок допускал атакующий защитник Ник Бэйлен. Видно, что хоккеисту «Трактора» не хватало мотивации, в результате чего начался брак в передачах и на синей линии.

Шейн Принс занимался беготнёй. Старался активно двигаться, но остроты почти не создавал. Будучи атакующим хоккеистом, сыграл не лучше Стася или Комарова. В чём смысл такой натурализации?

Франсис Паре сам по себе игрок третьего-четвёртого звена. Канадец был незаметен и просто растворился на льду. С таким настроем можно было и не приезжать.

Джефф Плэтт много бросал, но, скорее, делал это от полной безысходности. Североамериканец терялся и явно находился не в своей тарелке. Зачем напрягаться, когда впереди длинный и тяжёлый сезон с большой зарплатой в «Салавате Юлаеве»?

Для достижения результата главному тренеру Крэйгу Вудкрофту нужны идеальные условия для работы. Вроде тех, которые ему сейчас создали в минском «Динамо», где хватает именно высококлассных мотивированных иностранцев, а не тех, кто будет попросту отбывать номер на льду.

Нынешним североамериканским легионерам наплевать на сборную Беларуси. Для них гораздо важнее выступление за клубы, а наличие белорусского паспорта нужно лишь для того, чтобы не считаться в КХЛ легионерами. Значит, получить больше вариантов для трудоустройства. Белорусам нужно выращивать новых Костицыных, Салеев и Грабовских, рассчитывать на своих, доморощенных игроков. Таких как Егор Шарангович, который едва ли не в одиночку тащил сборную на себе, а ранее заслуженно получил новый контракт в «Нью-Джерси». Пришло время осознать, что натурализация легионеров сильно вредит Беларуси. От неё пора отказываться.