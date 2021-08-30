«Трактор» переподписал контракты на изменённых условиях с двумя хоккеистами

Хоккеисты «Трактора» Алексей Бывальцев и Игорь Исаев подписали новые контракты с клубом, сообщается на официальном сайте челябинской команды.

Отмечается, что соглашения заключены на изменённых условиях.



Нападающий Алексей Бывальцев провёл в «Тракторе» один сезон. Форвард принял участие в 63 матчах сезона, в которых набрал 29 (13+16) очков. Кроме того, четыре шайбы он забросил в меньшинстве. Всего в КХЛ у Бывальцева 342 встречи и 139 (53+86) очков. По обновлённым условиям соглашение с форвардом действует до 30 апреля 2023 года.



Игорь Исаев является воспитанником челябинского клуба. На счету игрока обороны 169 матчей и 26 (5+21) очков в лиге. Новый контракт защитника действует до 30 апреля 2022 года.