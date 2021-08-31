Гендиректор московского «Динамо» сообщил о максимальном числе зрителей на домашних играх

Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин прокомментировал ситуацию с продажей билетов и абонементов, а также требования при посещении домашних матчей.



«Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, руководители московских клубов приняли все возможные шаги для увеличения числа зрителей, допущенных на арену. Мы добились, чтобы на первые матчи сезона было допущено 3000 зрителей. При этом продолжают действовать определённые ограничения по допуску на спортивные мероприятия.



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ А. Ю. Поповой от 07.07.2021 г. № 18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий» нас обязывает пускать болельщиков по предъявлению QR-кодов. Клубом было принято решение стартовые домашние матчи сезона провести по прошлогоднему сценарию — без запуска абонементной программы. Для удобства болельщиков мы предоставляем скидку для тех, кто приобретает билеты на первые три домашних матча. Дополнительную скидку получат владельцы абонементов сезона-2019/2020.



Мы продолжаем работу по увеличению допустимого количества болельщиков на трибунах „ВТБ Арены“. Надеемся, что уже в сентябре ситуация улучшится, и мы сможем запустить абонементную программу. Призываем всех болельщиков соблюдать санитарные меры, чтобы как можно скорее все ограничения были сняты», — приводит слова Тюркина пресс-служба клуба.