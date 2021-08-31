Чижов: как из-за двух игр можно называть минувший сезон «Салавата» провалом?

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов поделился мнением о прошедшем сезоне КХЛ для клуба.



«Не все поняли мою фразу про то, что 0-4 от «Ак Барса» нельзя называть провалом? Я же уже всё объяснил в том интервью, почему этот результат нельзя называть провалом. В минувшем сезоне поменялась игра команды, и у нас зритель с удовольствием ходил на хоккей. К тому же наша стратегия была нацелена на то, что вся команда и тренерский штаб были настроены занять место повыше в регулярке. Немного мы не дотянули до второго места, и получилось так, что пик команды пришёлся на девять игр без поражений. Это отняло много сил, в частности и у первого звена. Все критикуют, что в плей-офф закрыли первое звено, но этот результат делала вся команда.



Мы выжали максимальный результат, и немного опустошёнными попали в плей-офф. Уже в первом раунде получилась тяжёлая серия с «Трактором», а дальше мы уже попали на такую крепкую команду как «Ак Барс». Был бы посев повыше, но получилось так как получилось. И если вы помните, то у нас две игры были равные-равные, а в таких сериях зацепи хотя бы один матч, и всё бы перевернулось. У нас не нашлось нужной физической силы и правильного импульса в серии с «Ак Барсом».



И если оценивать весь сезон, то, как из-за двух игр можно называть весь сезон провалом? Мы показывали интереснейшую и содержательную игру, которая нравилась болельщикам. На наш хоккей было приятно смотреть. Разве это можно называть провалом? Вряд ли. В нашем составе появились и укрепились молодые игроки – Мухамадуллин, Башкиров играют уже свои роли в команде. Отличный был сезон, а концовка вышла вот такой, но из-за этого и интересен наш спорт», — передаёт слова Чижова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.