Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Салавата»: задача на ближайший сезон — Кубок Гагарина, и ни шагу назад!

Гендиректор «Салавата»: задача на ближайший сезон — Кубок Гагарина, и ни шагу назад!
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил о задаче клуба на предстоящий сезон КХЛ, а также о приезде Андрея Василевского с Кубком Стэнли в Уфу.

«Салават» должен дожимать до Кубка Гагарина. Это возможно, только при полной самоотдаче всех, кто работает в клубе. Задача на ближайший сезон: Кубок Гагарина, и ни шагу назад! Мы именно такую цель и поставили на первом командном собрании. Болельщики заждались, и мы не хотим ставить неопределённую цель.

Кубок Стэнли Андрей Василевский привезёт из Нижнекамска в Уфу. Будут мероприятия во Дворце спорта на Зорге, а затем он переместится для болельщиков на «Уфа-Арену». Конечно, мы к этой встрече готовимся, для нас это долгожданное мероприятие. Сам Василевский искренен в желании привести трофей в Уфе, он адекватно оценивает вклад школы, города, республики в свой успех», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«В переговорах по Жаркову на «Салават» оказывалось давление. Нам это не понравилось» «В переговорах по Жаркову на «Салават» оказывалось давление. Нам это не понравилось»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021