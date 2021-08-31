Гендиректор «Салавата»: задача на ближайший сезон — Кубок Гагарина, и ни шагу назад!

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов сообщил о задаче клуба на предстоящий сезон КХЛ, а также о приезде Андрея Василевского с Кубком Стэнли в Уфу.



«Салават» должен дожимать до Кубка Гагарина. Это возможно, только при полной самоотдаче всех, кто работает в клубе. Задача на ближайший сезон: Кубок Гагарина, и ни шагу назад! Мы именно такую цель и поставили на первом командном собрании. Болельщики заждались, и мы не хотим ставить неопределённую цель.



Кубок Стэнли Андрей Василевский привезёт из Нижнекамска в Уфу. Будут мероприятия во Дворце спорта на Зорге, а затем он переместится для болельщиков на «Уфа-Арену». Конечно, мы к этой встрече готовимся, для нас это долгожданное мероприятие. Сам Василевский искренен в желании привести трофей в Уфе, он адекватно оценивает вклад школы, города, республики в свой успех», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.