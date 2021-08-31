Скабелка: договорились с Анисимовым, что в сентябре выйдем на связь

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал ситуацию с возможным выступлением нападающего Артёма Анисимова за «Локомотив».
«Мы разговаривали с Артёмом, но он хочет продолжать свою карьеру в НХЛ, ждёт предложений оттуда. Мы договорились, что в середине сентября мы с ним выходим на связь, если до этого времени ничего не изменится.
Состояние Шалунова? Он сам и мы делаем всё, чтобы он быстрее набрал свою форму. Сейчас Максим, как говорится, по дороге наверх. Мы смотрим сочетания, после возвращения из Челябинска он занимается с Коршковым и Петерссоном.
Почему разбили звено Коршков – Красковский – Буше? Нам понравилась эта тройка. Сейчас хотим посмотреть на другие сочетания. У нас достаточно сильных, мастеровитых хоккеистов, мы должны найти оптимальные сочетания», – цитирует Скабелку официальный сайт «Локомотива».
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