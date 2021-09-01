Рябыкин: «Тампа» — образец атаки и творчества. Но последний матч финала они выиграли 1:0

Тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал о том, какую игру будет ставить своей команде.
«Какой хоккей будет ставить главный тренер Рябыкин? Не думаю, что надо что-то сильно выдумывать, мне близок тот хоккей, в который сейчас большая часть команд играет. Но я бы дал чуть больше воли хоккеистам в зоне атаки. Чуть-чуть больше. Если есть люди, которые могут там творить, то надо это им позволять.
Сейчас хоккей такой, что без схем никуда, и по большому счёту выигрывает оборона. Заметьте, последние матчи финалов, как правило, заканчиваются со счётом 1:0. Это показывает, что оборона выигрывает кубки. Есть ли в этом проблема для зрелищности? Нет, не могу так сказать. Наверное, болельщикам интересно, когда счета 7:5 или 8:6, но я сомневаюсь, что такие счета возможны в финалах. Если вы посмотрите на НХЛ, то даже «Тампа» выиграла последний матч финала Кубка Стэнли 1:0. А ведь «молнии» — это образец атаки и творчества», — сказал Рябыкин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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