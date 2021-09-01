Тренер «Авангарда» — о Ягре: может, он хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса?

Тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал об общении с легендарным хоккеистом Яромиром Ягром.



«С Ягром общались, когда он приезжал на юбилей омского хоккея в прошлом сезоне, пообщались. С чемпионством он поздравил. Яромир очень удивляет, конечно. Но он же писал, почему до сих пор играет за «Кладно»: если он закончит, то этот клуб вряд ли продолжит существование. Да, он может оставаться только владельцем, но без сторонних вливаний команда не выживет.



49 лет — и до сих пор на льду? Может, он хочет попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоиграющий хоккеист? Влияет, что у него нет семьи? Да, как один из вариантов. Ему просто нечем заняться, кроме хоккея», — сказал Рябыкин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.