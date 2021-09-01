Президент КХЛ подтвердил, что у московского «Динамо» остались долги перед игроками

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что только у московского «Динамо» есть долги перед игроками по бонусам в прошлом сезоне.



«Да, только у «Динамо» есть задолженности по бонусам. На следующую неделю запланирована моя встреча с новым руководством клуба. Если долг не будет выплачен до определённого срока, будем применять санкции в соответствии с регламентом.



Не служат ли долги причиной недопуска к чемпионату? Сейчас для такого радикального шага оснований нет. Клуб подписывает соглашения с игроками, согласует сроки выплат. Ситуация под контролем», — цитирует Морозова РБК.

Напомним, новый сезон начнётся сегодня, 1 сентября, матчем «Авангард» — ЦСКА. Московское «Динамо» в первом матче встретится с минским «Динамо» 3 сентября.