Президент КХЛ подтвердил, что у московского «Динамо» остались долги перед игроками
Поделиться
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что только у московского «Динамо» есть долги перед игроками по бонусам в прошлом сезоне.
«Да, только у «Динамо» есть задолженности по бонусам. На следующую неделю запланирована моя встреча с новым руководством клуба. Если долг не будет выплачен до определённого срока, будем применять санкции в соответствии с регламентом.
Не служат ли долги причиной недопуска к чемпионату? Сейчас для такого радикального шага оснований нет. Клуб подписывает соглашения с игроками, согласует сроки выплат. Ситуация под контролем», — цитирует Морозова РБК.
Напомним, новый сезон начнётся сегодня, 1 сентября, матчем «Авангард» — ЦСКА. Московское «Динамо» в первом матче встретится с минским «Динамо» 3 сентября.
Новость по темеКто выиграет матч за Кубок Открытия КХЛ?
Комментарии
- 1 сентября 2021
-
11:48
-
11:35
-
11:27
-
11:24
-
11:18
-
11:13
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
09:20
-
09:19
-
09:00
-
08:41
-
08:20
-
08:20
-
08:03
-
05:51
- 31 августа 2021
-
23:58
-
23:51
-
23:41
-
22:14
-
21:31
-
21:17
-
20:56
-
20:27
-
20:01
-
19:41
-
19:34
-
19:12
-
18:59
-
18:29
-
18:07
-
17:41
-
17:07
-
15:20
Партнерский контент