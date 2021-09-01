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Иван Чехович подписал однолетний контракт с «Торпедо»

Иван Чехович подписал однолетний контракт с «Торпедо»
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Нападающий Иван Чехович подписал контракт с нижегородским «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение клуба с хоккеистом рассчитано на один год.

В минувшем сезоне хоккеист играл за «Торпедо» на правах аренды из «Сан-Хосе Шаркс».

22-летний Чехович набрал 34 (17+17) очка в 43 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Он стал четвёртым бомбардиром команды. После завершения сезона в России Чехович провёл четыре игры в НХЛ за «Шаркс».

Ранее с «Торпедо» продлил контракт форвард и лучший бомбардир клуба сезона-2020/2021 Дамир Жафяров, с которым Чехович выступал в одном звене в прошлом чемпионате.

Команда тренера Дэвида Немировски начнёт сезон КХЛ 2 сентября матчем с «Витязем».

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