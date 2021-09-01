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Главный тренер «Трактора» оценил состояние вратаря Эмиля Гарипова

Главный тренер «Трактора» оценил состояние вратаря Эмиля Гарипова
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал, в каком состоянии команда подходит к новому сезону.

«Для нас есть неудобства в том, что некоторые ребята уезжали в сборные. Не удалось сыграть ни одной игры в том составе, в котором планировалось. Ребята из сборных вернулись в хорошем настроении.

Состояние Эмиля Гарипова удовлетворительное. Не так давно он влился в тренировочный процесс. Хорошо, что у него получилось сыграть хотя был один матч на турнире.

Считаем, что наша команда в хорошем состоянии. Задача — показывать свои лучшие качества. Будем пробовать сочетания и стараться, чтобы все наши линии играли эффективно», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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