Главный тренер «Трактора» оценил состояние вратаря Эмиля Гарипова

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал, в каком состоянии команда подходит к новому сезону.



«Для нас есть неудобства в том, что некоторые ребята уезжали в сборные. Не удалось сыграть ни одной игры в том составе, в котором планировалось. Ребята из сборных вернулись в хорошем настроении.



Состояние Эмиля Гарипова удовлетворительное. Не так давно он влился в тренировочный процесс. Хорошо, что у него получилось сыграть хотя был один матч на турнире.



Считаем, что наша команда в хорошем состоянии. Задача — показывать свои лучшие качества. Будем пробовать сочетания и стараться, чтобы все наши линии играли эффективно», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Новость по теме Нападающий «Трактора» Потапов прооперирован, стали известны сроки восстановления