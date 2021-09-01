«Они не связаны с перегрузкой». Анвар Гатиятулин объяснил причины травм в «Тракторе»
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал о причинах травм в челябинском клубе.
«Новые правила судейства и правило второй руки? Мы провели командное собрание, на котором нашли именно эти моменты и обсудили, на что будут обращать внимание судьи. Мы это уже прочувствовали на турнире, работаем над этим.
Никакого давления со стороны нет, мы сосредоточены на своей работе. Наша работа — не обращать ни на что внимания. Выходить и играть. Травмы в команде не связаны с перегрузкой. Переломы от попадания шайбой, здесь не может идти речи о перегрузке», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, новый сезон КХЛ начнётся сегодня, 1 сентября, матчем «Авангард» — ЦСКА.
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