ЦСКА в матче с «Авангардом» потерпел самое крупное поражение с ноября 2020 года
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В матче Кубка Открытия нового сезона КХЛ омский «Авангард» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
Героями матча стали нападающие «ястребов» Петер Цегларик и Корбан Найт. На счету форвардов по 3 (2+1) очка. Вратарь Шимон Грубец оформил шат-аут.
Таким образом, ЦСКА потерпел самое крупное поражение с 23 ноября 2020 года. Тогда армейцы потерпели крупное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с Сибирью со счётом 1:5.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» примет «Адмирал». ЦСКА в дома сыграет с рижским «Динамо». Обе встречи состоятся 4 сентября.
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