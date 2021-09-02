Новичок «Магнитки»: в Европе был только однажды – года три назад туристом в Барселоне

Новичок магнитогорского «Металлурга» нападающий Филипп Майе рассказал о переходе в «Магнитку».
«В конце сезона мой агент сказал, что есть интерес со стороны нескольких российских клубов. К завершению апреля от «Металлурга» поступило конкретное предложение. Я навёл справки. Само собой, знал про существование КХЛ, но требовалось больше информации. Выяснил, что в Магнитогорске отличный клуб с хорошей победной историей. Я тоже выигрывал трофеи в университете. Это далеко не одно и то же, но сам факт выступления в команде, претендующей на чемпионство, много значит. Возможно, именно поэтому я в своё время согласился на предложение «Вашингтона». А сейчас – на предложение «Магнитки».
Раздумывал сутки-двое – не больше. После четырёх суровых сезонов в АХЛ в попытках пробиться в НХЛ почувствовал, что готов открыть новую главу, получить новый шанс. А новость о том, что в команде будет ещё двое канадцев, только ускорила принятие решения. Я знаю Брендана ещё по системе «Лос-Анджелеса», он выступал за «Кингз», я в фарм-клубе, но всё же мы пересекались. Как и в системе «Вашингтона». Против команд Джоша Карри я несколько лет играл на юниорском уровне и ещё несколько сезонов в АХЛ.
Бывал ли в Европе? По Америке много путешествовал – Канада, США, Мексика, ещё южнее. В Европе был только однажды – года три назад ездил туристом в Барселону. А в России оказался впервые. И пока мне здесь очень нравится», – цитирует Майе официальный сайт «Металлурга».
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