Л. Гудачек — о возвращении в «Нефтехимик»: хочу ещё раз доказать, что могу быть лидером

Нападающий «Нефтехимика» Либор Гудачек прокомментировал возвращение в клуб, а также итоги прошлого сезона КХЛ для команды.



«Были ли предложения от команд КХЛ, помимо «Нефтехимика»? Да, были, но перед тем, как решиться переходить в новую команду, я смотрю на состав — на какую роль меня берут, в каком стиле играют — и только после этого выбираю. И предложение «Нефтехимика» было для меня самым подходящим.



Почему решился на возвращение в КХЛ спустя пять лет? Я провёл отличный сезон в чемпионате Чехии, стал самым результативным хоккеистом среди иностранцев. Но я ведь ещё по-прежнему молод и полон сил, поэтому хотелось вновь себя попробовать здесь, сделать шаг вперёд. Хотелось перейти в более сильную лигу и показать своей семье, друзьям, словацким болельщикам, что я хорош не только в чешской лиге или любой другой европейской, но и здесь.



Доволен первым сезоном в «Нефтехимике»? Да, тренеры мне доверяли, давали по 20 минут игрового времени, я был одним из лидеров команды. Это стало одной из главных причин, по которой я решил подписать контракт ещё на один сезон.



Что стало главной причиной непопадания в плей-офф? Ни для кого не секрет, что «Нефтехимик» значительно уступает по бюджету многим соперникам по Восточной конференции, и руководство не может позволить себе хоккеистов как в «Ак Барсе» или «Авангарде». И, как мне кажется, мы были одной из самых возрастных команд в лиге. Точнее, две первые пятёрки взрослые, а остальные — молодые хоккеисты, проводившие свой первый сезон в КХЛ. Поэтому в том же декабре мы попали в яму, вдобавок у некоторых игроков пошёл спад, другие не могли в полной мере подстраховать. Но за это их нельзя винить, так как они только набирались опыта.



Почему всё же решил подписать новый контракт с «Нефтехимиком»? Сомнений не было, потому что я знал город, команду, персонал, мне понравился новый тренер. Тренерский штаб настаивал на моём возвращении, не раз выходили со мной на связь. Они видели меня среди лидеров, доверяли проводить на льду по 20 минут, а мне нравится играть много. Это лучший вариант для любого хоккеиста. А если б я сменил команду, то пришлось бы со всеми знакомиться заново, осваиваться, проявлять себя, доказывать — а это может и не получиться. Хочется ещё раз доказать, что могу быть лидером и оправдать доверие», — приводит слова Гудачека пресс-служба КХЛ.