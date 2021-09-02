Миттельштадт заключил новый трёхлетний контракт с «Баффало» на $ 7,5 млн
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Нападающий «Баффало Сэйбрз» Кейси Миттельштадт подписал новый контракт с клубом.
Как сообщает официальный сайт команды, 22-летний нападающий заключил соглашение сроком на три года. Зарплата Миттельштадта составит $ 2,5 млн в год. Общая сумма контракта – $ 7,5 млн.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Миттельштадт принял участие в 41 матче регулярного чемпионата за «Баффало», сумев набрать в них 22 (10+12) результативных очка при показателе полезности «-10». Всего в лиге он сыграл в 155 матчах, набрав 61 (27+34) балл.
Нападающий был выбран на драфте НХЛ 2017 года «Баффало» в первом раунде под общим 8-м номером. Первый матч нового регулярного сезона «Сэйбрз» проведут 14 октября дома с «Монреалем».
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