Миттельштадт заключил новый трёхлетний контракт с «Баффало» на $ 7,5 млн

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Кейси Миттельштадт подписал новый контракт с клубом.



Как сообщает официальный сайт команды, 22-летний нападающий заключил соглашение сроком на три года. Зарплата Миттельштадта составит $ 2,5 млн в год. Общая сумма контракта – $ 7,5 млн.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Миттельштадт принял участие в 41 матче регулярного чемпионата за «Баффало», сумев набрать в них 22 (10+12) результативных очка при показателе полезности «-10». Всего в лиге он сыграл в 155 матчах, набрав 61 (27+34) балл.



Нападающий был выбран на драфте НХЛ 2017 года «Баффало» в первом раунде под общим 8-м номером. Первый матч нового регулярного сезона «Сэйбрз» проведут 14 октября дома с «Монреалем».