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Фетисов — о словах Лаврова: Овечкин на ОИ попадётся на допинге — Байден его арестует?

Фетисов — о словах Лаврова: Овечкин на ОИ попадётся на допинге — Байден его арестует?
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможности США задерживать и вывозить граждан с территории третьих стран за нарушение допинговых правил.

«Мне кажется, эта история не должна работать, потому что слишком много моментов, не связанных ни с какой логикой.

В спортивной сфере все такие моменты регламентированы. Представьте, что каждая страна сейчас примет такое решение. Что произойдёт? Мы должны будем спорт закрыть? Это непростая история, которая вызовет возмущение не только в нашей стране, но и во всём мире, потому что спортсмены — известные люди. Даже если у человека нашли положительную пробу, потребуются доказательства, кроме того есть апелляция, Арбитражный суд.

Например, сейчас поедет Саша Овечкин на Олимпийские игры, что-нибудь не то съест или доктор ему что-то не то даст, получит положительный тест. И что США должны делать? Байден должен арестовать Сашу Овечкина, потому что он представляет угрозу?» — цитирует Фетисова «Газета.Ru».

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