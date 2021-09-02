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«Филадельфия» подписала 6-летний контракт с Фараби с зарплатой в $ 5 млн в год

«Филадельфия» подписала 6-летний контракт с Фараби с зарплатой в $ 5 млн в год
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Нападающий «Филадельфия Флайерз» Джоэль Фараби подписал новый долгосрочный контракт с командой.

Как сообщает официальный сайт клуба, с 21-летним игроком заключено соглашение сроком на шесть лет. Контракт вступит в силу с начала сезона-2022/2023. Зарплата американского форварда составит $ 5 млн в год. Общая сумма контракта – $ 30 млн.

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Фараби принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 38 (20+18) результативных очков при показателе полезности «0». Всего за карьеру нападающий сыграл в 107 играх, набрав в них 59 (28+31) баллов при полезности «+6».

«Филадельфия» выбрала Фараби на драфте НХЛ 2018 года в первом раунде под общим 14-м номером.

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