«Нефтехимик» с победы начал регулярный чемпионат КХЛ, разгромив «Куньлунь Ред Стар»

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над пекинским «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). Встреча проходила в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».
Счёт в матче на 16-й минуте открыл защитник хозяев Алексей Пузанов. Менее чем через четыре игровые минуты Марат Хайруллин удвоил преимущество нижнекамцев в матче. В самом начале второго периода «Нефтехимик» забросил третью шайбу — её автором стал Рафаэль Бикмуллин.
На 56-й минуте Спенсер Фу сократил отставание китайской команды в счёте, однако менее чем через две минуты точный бросок Павла Порядина окончательно похоронил шансы «Куньлунь Ред Стар» на победу в матче. За полторы минуты до конца игрового времени главный тренер китайской команды снял вратаря, однако это привело лишь к ещё одной пропущенной шайбе — Дэн Секстон забросил в пустые ворота.
В следующем матче «Нефтехимик» в субботу, 4 сентября, сыграет дома с «Йокеритом» (17:00 мск). В этот же день «Куньлунь Ред Стар» в гостях сыграет с «Ак Барсом». Начало встречи также в 17:00 по московскому времени.
- 2 сентября 2021
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