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«Нефтехимик» с победы начал регулярный чемпионат КХЛ, разгромив «Куньлунь Ред Стар»

«Нефтехимик» с победы начал регулярный чемпионат КХЛ, разгромив «Куньлунь Ред Стар»
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Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над пекинским «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). Встреча проходила в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».

Счёт в матче на 16-й минуте открыл защитник хозяев Алексей Пузанов. Менее чем через четыре игровые минуты Марат Хайруллин удвоил преимущество нижнекамцев в матче. В самом начале второго периода «Нефтехимик» забросил третью шайбу — её автором стал Рафаэль Бикмуллин.

На 56-й минуте Спенсер Фу сократил отставание китайской команды в счёте, однако менее чем через две минуты точный бросок Павла Порядина окончательно похоронил шансы «Куньлунь Ред Стар» на победу в матче. За полторы минуты до конца игрового времени главный тренер китайской команды снял вратаря, однако это привело лишь к ещё одной пропущенной шайбе — Дэн Секстон забросил в пустые ворота.

В следующем матче «Нефтехимик» в субботу, 4 сентября, сыграет дома с «Йокеритом» (17:00 мск). В этот же день «Куньлунь Ред Стар» в гостях сыграет с «Ак Барсом». Начало встречи также в 17:00 по московскому времени.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2021, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Пузанов (Попов, Галимов) – 15:38' (5x5)   2:0 Хайруллин (Клок, Чивилёв) – 19:14' (5x4)   3:0 Бикмуллин (Секстон, Гудачек) – 20:48' (5x3)   3:1 Фу (Вонг) – 55:41' (5x5)   4:1 Порядин (Клок, Хайруллин) – 57:23' (5x5)   5:1 Секстон (Шафигуллин) – 59:48' (en)
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