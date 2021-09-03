«Барыс» подписал контракт с экс-защитником «Бостона», «Монреаля» и «Виннипега» Морроу
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«Барыс» официально объявил о заключении контракта с защитником Джо Морроу.
Как сообщает официальный сайт клуба, одностороннее соглашение с канадским игроком рассчитано на один сезон, до 30 апреля 2022 года.
Морроу имеет богатый опыт игр в североамерикаснких лигах, включая НХЛ, где он выступал за «Бостон», «Монреаль» и «Виннипег». Также Джо в сезоне-2019/20 защищал цвета минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге.
В прошлом сезоне 28-летний защитник выступал в чемпионате Финляндии за «Эссят». Он принял участие в 29 матчах, заработав 11 (4+7) баллов за результативность.
В «Барысе» новичок будет выступать под номером 70. Ожидается, что Джо прибудет в расположение клуба в начале следующей недели.
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