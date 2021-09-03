Генменеджер «Миннесоты»: Капризов хочет играть за нас. Большие сделки требуют времени

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин прокомментировал контрактную ситуацию с российским нападающим Кириллом Капризовым.



«Есть ли новости по поводу саги с новым контрактом Кирилла Капризова? Нет, пока мне нечего сказать. В значительной степени сохраняется статус-кво. Мы работаем над ней. Ещё несколько месяцев назад я сказал, что это займёт много времени. Это процесс. Мы не теряем веры и не расстраиваемся.



Мы никогда не воспринимали КХЛ как большую угрозу? Да, я говорил про это. Вы знаете, мы предлагаем только то, что можем заплатить. Всё, о чем я думаю — это наша команда. Кирилл – очень важный игрок. Надеюсь, вскоре мы решим вопросы, но мы не торопимся. В этом нет ничего необычного. Он умный парень, делает то, что считает правильным. И я не считаю это проблемой.



Думаю, что со временем Пол Теофанос (агент Капризова. — Прим. «Чемпионата») и Кирилл стали смотреть на вещи по-другому. Как и я. Не хочу вдаваться в подробности, это не очень правильно. Но да, всегда есть компромисс, всегда есть момент времени, когда нужно посмотреть на что-то с точки зрения другого человека.



Есть ли опасность, что Капризову будет некомфортно в раздевалке? Я так не думаю. Я знаю характер наших игроков, как они уважают Кирилла. Уверен, партнёры и друзья Капризова его поддержат.



Мы выделили под подписание контракта определённую сумму денег. Посмотрим, что будет дальше. Знаю, что Кирилл хочет играть здесь. Он действительно хороший парень. Это всего лишь часть процесса. На самом деле, не происходит ничего необычного. Большие сделки требуют времени», – приводит слова Герина The Athletic.