Капризов получит $ 45 млн? Последние новости по новому контракту русской звезды

Кажется, сага о Кирилле Капризове и его переговорах по новому контракту с «Миннесотой» постепенно если не окончательно подходит к концу, то входит в завершающую стадию. И, по сообщениям заокеанских инсайдеров, обе стороны согласились на компромисс. Так каким же будет новый контракт Кирилла?

Напомним, россиянин уехал в НХЛ годом ранее и в прошлом сезоне выиграл приз лучшему новичку лиги. Капризов моментально стал главной звездой «Миннесоты» и не только ярко проявил себя на ледовой площадке, но и кардинально изменил представление о самом клубе, превратив его из скучной и мало кому интересной команды в команду, за которой хочется следить.

Поначалу обе стороны заняли жёсткие позиции в переговорах. Руководство «Миннесоты» было настроено заключить долгосрочные отношения на семь, а ещё лучше — на восемь лет, в то время как сторона игрока настаивала на коротком контракте не более чем на три года.

Вариант с краткосрочным контрактом

Через три года Капризов может стать неограниченно свободным агентом и сам выбирать себе новый клуб. Так что краткосрочное соглашение даст ему максимум свободы при выборе продолжения карьеры, но совершенно не устраивает «Миннесоту», которая рискует быстро лишиться своей главной звезды.

Однако этим летом рычагов давления у Капризова и его агента Пола Теофаноса было не так уж и много – всего один, поэтому то и дело в прессе муссировались слухи о возможном возвращении нападающего в КХЛ и даже о предварительной договорённости с ЦСКА. Которые, впрочем, быстро опровергли и армейский клуб, и сама лига.

Да и был ли хоть кто-то, кто серьёзно верил в возвращение Капризова на родину? Зачем игроку в самом расцвете сил менять лучшую лигу мира на что-то ещё? Вот и генменеджер «дикарей» Билл Герин постоянно напоминал через прессу, что ни на какие слухи не купится.

Вариант с долгосрочным контрактом

Максимальный срок контракт в НХЛ – восемь лет, и «Миннесоте», конечно, хотелось бы сохранить Капризова как можно дольше. Клуб даже готов ради этого пойти на беспрецедентный шаг и отсыпать вчерашнему новичку около $ 9 млн за сезон. Но Капризов это предложение сразу же отклонил.

Ему невыгодно отдавать клубу с пока довольно сомнительными перспективами на Кубок Стэнли все лучшие годы карьеры. К тому же фантастический дебютный сезон показал, что Капризов – не просто игрок уровня НХЛ, а звезда, которая только начинает раскрывать свой потенциал. А значит, через пару-тройку лет он может, во-первых, рассчитывать на ещё большую зарплату, а во-вторых, получить новые (и более весомые) рычаги давления в переговорах.

Всё лето стороны стояли на своём, в прессе даже стали обсуждать возможность обмена Капризова, но вечно так продолжаться не может. На крайний случай, конечно, есть вариант с забастовкой и затягиванием подписания контракта до последнего, как несколько лет назад делал Вильям Нюландер с «Торонто», и, пока подписи официально не поставлены, случиться может всё что угодно, но, похоже, стороны всё-таки решили искать компромисс.

Компромисс

Главный инсайдер по «дикарям» Майкл Руссо накануне написал: «Судя по всему, обе стороны согласились на уступки. «Миннесота» отказалась от мыслей о контракте на семь или восемь лет, и похоже на то, что Капризов готов пожертвовать несколькими годами в статусе свободного агента и заключить контракт сроком более чем на три года». Кроме того, Руссо предположил, что соглашение будет рассчитано на пять лет, значит, Капризов получит $ 45 млн.

Герин прокомментировал ход переговоров с Кириллом и выразил уверенность в их итоговом успехе. «Ничего нового, статус-кво сохраняется. Мы с самого начала говорили, что это будет долгий процесс. Кирилл – очень важный игрок для нас, надеюсь, мы в скором времени договоримся, но мы не торопим события. Не хочу вдаваться в детали, мы с Кириллом и его агентом смотрим на вещи по-разному, но компромисс всегда есть. Со временем всегда начинаешь смотреть на ситуацию с другой точки зрения, думаю, сторона Кирилла делает то же самое. Переговоры займут время, дедлайна у нас нет», — заявил сегодня Герин в эфире радио KFAN1003.

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Если эта информация верна, то для Капризова это будет пусть и не максимально выгодный, но всё равно вполне хороший итог (и он станет ещё лучше, если получится сойтись на четырёх годах). С одной стороны, через четыре-пять лет ему будет уже 28 или 29, и как минимум половина пиковых лет всё равно пройдёт в «Миннесоте». С другой — если не будет проблем со здоровьем, то и в 29 на Капризова будет хороший спрос. Взять в пример Артемия Панарина, на которого в 28 лет обрушилось немало выгодных предложений.