«Это позорище, когда так не уважают соперника». Ягр получил травму в товарищеском матче

Нападающий «Кладно» Яромир Ягр получил травму в товарищеском матче со «Славией» (3:2).



49-летнего игрока сильно толкнули в борт, после чего завязалась потасовка.



«Чувствую я себя не очень хорошо. Беспокоят голова и плечо. Не знаю, буду ли готов к началу чемпионата. Пока не похоже, но всё ещё может измениться. Теперь нужно идти к физиотерапевту и проверять плечо.



Я посмотрел повтор на видео. Это было единоборство «один в один», и меня сзади толкнули на борт. Я был близко к бортику и не мог себя никак защитить. Повезло ещё, что голову успел убрать. Если бы нет, вы бы меня сейчас на инвалидной коляске возили. Ну, а так у меня проблемы с плечом.

Это позорище, когда игроки так не уважают соперника. Да, хоккей — это жёсткий вид спорта, и он должен таким оставаться, за это его и любят. Но нельзя переходить опасную грань, и в моём случае это произошло. Просто нельзя бить сзади игрока, когда он так близко к бортику, это очень опасно», — цитирует Ягра «Матч ТВ».