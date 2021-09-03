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На Восточном экономическом форуме показали проект новой домашней арены СКА

На Восточном экономическом форуме показали проект новой домашней арены СКА
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На Восточном экономическом форуме показали, как будет выглядеть новый ледовый дворец в Петербурге.

Как сообщает «Фонтанка», компания «СКА Арена» представила проект, который строится на месте снесённого СКК.

Генеральный директор «СКА Арена» Евгений Калабин представил проект в ходе сессии на тему российско-китайского делового сотрудничества. Глава компании рассказал, что работу по интеграции технологий безопасности, в частности видеонаблюдение на строящейся арене, инвестор ведет совместно с Huawei Technologies.

Новый ледовый дворец должен принять матчи чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Согласно условиям контракта, расходы города не должны превышать 10 млрд рублей.

Новую арену планируется построить 7-этажной, высотой 53,7 метра. Площадка рассчитана на 21,5 тысячи зрителей хоккейных мероприятий и до 23 тысяч человек на концертах.

Макет «СКА Арены». Фото: ООО «СКА Арена».

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