«Амур» арендовал на год у «Локомотива» защитника Бычкова

Защитник Роман Бычков перешёл из «Локомотива» в «Амур» на правах аренды.
Как сообщает инстаграм-аккаунт клуба, соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.
Бычков — воспитанник ярославского хоккея. Дебютировал в МХЛ за «Локо» в сезоне-2017/18. Неоднократно привлекался в юниорскую сборную России. В декабре 2020 года дебютировал в составе национальной команды на молодёжном чемпионате мира. В матче с Австрией защитник отличился тремя голевыми передачами.
В прошлом сезоне в составе «Локо» стал финалистом розыгрыша Кубка Харламова. В плей-офф провёл 14 матчей, забросил одну шайбу. Кроме этого, Бычков сыграл 25 матчей за воронежский «Буран» в ВХЛ, где набрал четыре очка (1+3).
На драфте НХЛ 2019 года Бычков был выбран «Бостоном» в пятом раунде.
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