«Трактор» отыгрался с 0:2 и сломил сопротивление «Сибири» в овертайме

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
На 3-й минуте матча Никита Коротков, забросив шайбу в меньшинстве с передачи Дениса Голубева, вывел новосибирцев вперёд. На 10-й минуте Ник Шор увеличил преимущество «Сибири» до двух голов. На 11-й минуте Никита Тертышный отыграл одну шайбу. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Томаш Гика и Сергей Телегин. На 57-й минуте Альберт Яруллин сравнял счёт. Победную шайбу забросил Ник Бэйлен.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 5 сентября в Финляндии сыграет с местным «Йокеритом». «Сибирь» 6 сентября в гостях встретится с московским «Динамо».
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