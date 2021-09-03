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«Трактор» отыгрался с 0:2 и сломил сопротивление «Сибири» в овертайме

«Трактор» отыгрался с 0:2 и сломил сопротивление «Сибири» в овертайме
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2021, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Коротков (Голубев) – 02:15' (4x5)   0:2 Шор – 09:04' (5x5)   1:2 Тертышный (Гика, Телегин) – 10:54' (5x5)   2:2 Яруллин (Пилут, Ткачёв) – 56:29' (5x4)   3:2 Бэйлен (Седлак, Пулккинен) – 64:46' (3x3)

На 3-й минуте матча Никита Коротков, забросив шайбу в меньшинстве с передачи Дениса Голубева, вывел новосибирцев вперёд. На 10-й минуте Ник Шор увеличил преимущество «Сибири» до двух голов. На 11-й минуте Никита Тертышный отыграл одну шайбу. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Томаш Гика и Сергей Телегин. На 57-й минуте Альберт Яруллин сравнял счёт. Победную шайбу забросил Ник Бэйлен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 5 сентября в Финляндии сыграет с местным «Йокеритом». «Сибирь» 6 сентября в гостях встретится с московским «Динамо».

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