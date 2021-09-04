Марио Кемпе объяснил, почему решил перейти в минское «Динамо»

Форвард минского «Динамо» Марио Кемпе объяснил, почему решил продолжить карьеру в столице Беларуси.
«Это очень интересная команда с хорошими игроками и грамотным тренерским штабом. В прошлом сезоне Минск показывал классный хоккей с высокой интенсивностью игры. Уверен, что вместе мы сможем сделать ещё один шаг вперёд. Для меня всегда важно быть частью амбициозного коллектива с прививаемой ментальностью победителя. И «Динамо» — именно такая команда.
Чувствуется, что белорусский клуб стремится к развитию результата. Движется в нужном направлении, хочет стать лучше, приглашает хороших игроков. Это и определило мой выбор в пользу Минска. Во многих командах произошли изменения, они усилились, но я считаю, что, несмотря на обновлённый состав, «Динамо» осталось достаточно конкурентным коллективом, способным сражаться на равных со всеми соперниками по лиге.
Я должен привнести в игру команды свою энергию, быть полезным на обеих сторонах площадки. Думаю, мои преимущества в том, что я быстрый игрок с хорошим катанием и умением контролировать шайбу на скорости. Думаю, тренерский штаб знает о моих возможностях, знает, как их использовать с максимальным КПД для команды», — приводит слова Кемпе «Белорусский хоккей» с ссылкой на интервью «Овертайму».
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