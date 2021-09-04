С. Фёдоров: ЦСКА обязан и будет концентрироваться на вещах, которые может контролировать

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги матча с рижским «Динамо».



«Были отрезки, когда мы хорошо играли. Но была пара не очень удачных смен, где мы пропустили ненужные голы. Рад, что смогли вырвать этот матч. Благодарю соперника. Хорошая и мобильная команда, которая правильно играет. Мы сделали определённые выводы после второго периода. Наша команда сыграла правильно, более удачно и нацеленно.



В плане эмоций от первой победы сошлюсь на свои прошлые ремарки. Это больше интенсивность какая-то. Первая победа, надеюсь, не последняя. Интенсивность и формат работы главным тренером будут сохраняться, поэтому завтра уже новый день и новые задачи, которые стоят перед нами. Это каждодневные задачи. Мы должны, обязаны и будем концентрироваться на тех вещах, которые мы можем контролировать.



У нас есть план по вратарям. На данный момент мне надо ещё раз переговорить с тренером по вратарям. Думаю, что в ближайшем будущем Иван Федотов тоже вступит в боевые действия, а дальше будет видно», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.