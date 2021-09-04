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Андронов: слава богу, ЦСКА выиграл, в хорошем настроении день закончили

Андронов: слава богу, ЦСКА выиграл, в хорошем настроении день закончили
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Нападающий ЦСКА Сергей Андронов поделился мнением о победе над рижским «Динамо» (3:2).

«Слава богу, выиграли, в хорошем настроении день закончили. Начало сезона всегда получается скомканное, сумбурное. Надо находить темп, чувство игры. Победа добавит положительных эмоций, будем входить в сезон. Надо находить игру, которая будет нам результат приносить. Это кропотливый процесс, работаем.

Здорово, что забили первые голы в сезоне, но в равных составах по-прежнему нет голов. Над этим надо много работать. Про мой гол если, там Сан Саныч (Александр Попов. — Прим. «Чемпионата») сыграл, убежал, отдал, мне оставалось только не промахнуться», — цитирует Андронова «Р-Спорт».

Напомним, после второго периода армейцы уступали в счёте 1:2.

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