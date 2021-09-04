Андриевский: первый раз в жизни вижу, чтобы хоккеисты не забили 18 буллитов подряд

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги матча с «Авангардом» (3:4, Б).



«Думаю, игра понравилась зрителям. Мы сделали некоторые выводы после прошлой встречи, понравилось сегодня начало. Очень понравилось, что смогли вернуться с 1:3, респект ребятам. Но, конечно, дисциплина у нас хромает, над этим нужно работать, много невынужденных удалений. Связываем это с тем, что было мало тренировочных игр. Как усилить «Адмирал»? Во-первых, нам нужно время на притирку, команда собралась только в июле. Во-вторых, трансферная работа.



В «Адмирале» все лидеры, что в раздевалке, что на льду. Мы только приветствуем проявление инициативы. Неудачный запрос на положение вне игры? Нам подсказали сверху. Там дело в том, что, когда игрок «Авангарда» делал смену, у него нога была в зоне. Но когда шайба пересекла синюю линию, он ногу на сантиметр поднял. Вот так вот получилось.



18 незабитых буллитов подряд? Первый раз в своей жизни вижу такое», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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