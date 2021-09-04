Андриевский: первый раз в жизни вижу, чтобы хоккеисты не забили 18 буллитов подряд

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги матча с «Авангардом» (3:4, Б).
«Думаю, игра понравилась зрителям. Мы сделали некоторые выводы после прошлой встречи, понравилось сегодня начало. Очень понравилось, что смогли вернуться с 1:3, респект ребятам. Но, конечно, дисциплина у нас хромает, над этим нужно работать, много невынужденных удалений. Связываем это с тем, что было мало тренировочных игр. Как усилить «Адмирал»? Во-первых, нам нужно время на притирку, команда собралась только в июле. Во-вторых, трансферная работа.
В «Адмирале» все лидеры, что в раздевалке, что на льду. Мы только приветствуем проявление инициативы. Неудачный запрос на положение вне игры? Нам подсказали сверху. Там дело в том, что, когда игрок «Авангарда» делал смену, у него нога была в зоне. Но когда шайба пересекла синюю линию, он ногу на сантиметр поднял. Вот так вот получилось.
18 незабитых буллитов подряд? Первый раз в своей жизни вижу такое», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 4 сентября 2021
-
21:59
-
21:55
-
21:49
-
21:37
-
21:26
-
21:16
-
21:00
-
20:51
-
20:49
-
20:39
-
20:37
-
20:33
-
20:25
-
20:20
-
20:14
-
20:09
-
19:50
-
19:42
-
19:31
-
19:25
-
19:24
-
19:13
-
19:07
-
18:35
-
18:24
-
18:14
-
18:11
-
17:46
-
17:34
-
17:31
-
17:14
-
16:58
-
16:48
-
16:30
-
16:17