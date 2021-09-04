«Авангард» и «Адмирал» не реализовали первые 18 бросков в серии буллитов

Сегодня, 4 сентября, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимал «Адмирал» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ и одержал победу после серии буллитов со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0). Команды не реализовали первые 18 послематчевых бросков.
Единственную шайбу в серии буллитов забросил Сергей Толчинский, для которого эта попытка была второй.
Напомним, в составе «Авангарда» отличились Корбан Найт, Вилле Покка и Петер Цегларик. У «Адмирала» забросили Джош Кестнер, Владислав Калетник и Дмитрий Саюстов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, обе команды ранее сыграли по матчу в сезоне-2021/2022 КХЛ. «Авангард» в Кубке Открытия разгромил ЦСКА (4:0), «Адмирал» уступил московскому «Спартаку» (1:4).
- 4 сентября 2021
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