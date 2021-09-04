Д. Квартальнов: стали заниматься не тем, чем надо, кто-то, может, хотел очки набрать

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (3:4).
«Много, наверное, не скажешь. Повели в счёте 3:0, сделали хороший задел, потом стали играть на атаку. Каждый игрок хотел, видимо, набрать очень много очков, просто забыли про оборону. В начале пропускали контратаки, но во втором периоде это ещё не предвещало, а в третьем уже и переломить никто не смог.
Не хватило эмоций? Какие эмоции? Чемпионат только начался.
Куда делись эмоции? Думаю, что здесь дело в другом. Стали заниматься не тем, чем надо. Играть только на атаку. Кто-то, может, хотел очки набрать. Думали, что сейчас будет полный разгром. Но там дураков нет, ребята могут играть в хоккей. А потом шайба то в шнурок, то в конёк. А перестроиться уже тяжеловато. Очень много академии. Забили первый гол в большинстве. У нас там первая линия академией очень много занималась. А потом спохватились, а уже было поздно. Переломить матч — удел не каждого.
Не хватает характера? Думаю, тут дело не в характере, а в настрое. Где-то нужно было играть так, как мы договаривались. Не только на атаку, обороняться тоже надо уметь. А если ты не хочешь обороняться — жди подарка. Это и произошло», — цитирует Квартальнова официальный сайт клуба.
- 4 сентября 2021
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