«Куньлунь» в гостях победил «Ак Барс», отыгравшись с 0:3

Сегодня, 4 сентября, в Казани на «Татнефть-Арене» местный «Ак Барс» принимал «Куньлунь Ред Стар» и уступил, ведя в счёте в три шайбы — 3:4 (3:0, 0:2, 0:2).
На 4-й минуте Пер Линдхольм в большинстве вывел казанцев вперёд с передач Джордана Уила и Кирилла Панюкова, на 11-й Николай Коваленко увеличил преимущество «Ак Барса» — ему ассистировали Роман Рукавишников и Дмитрий Воронков, а на 18-й Дмитрий Юдин забил с передач Уила и Ильи Сафонова.
На 22-й минуте Брэндон Ип отыграл одну шайбу с передачи Джоша Николлса, на 32-й Спенсер Фу отличился в меньшинстве после передачи Джейсона Фрэма, а на 42-й Алекс Рич сравнял счёт после ассиста Итана Верека.
На 51-й минуте Люк Локхарт реализовал большинство и принёс китайскому клубу победу. Ему помогли Фрэм и Спенсер Фу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Ранее команды уже провели по матчу в КХЛ: «Ак Барс» обыграл «Йокерит» (3:0), «Куньлунь» уступил «Нефтехимику» (1:5).
- 4 сентября 2021
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