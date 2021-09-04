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«Куньлунь» в гостях победил «Ак Барс», отыгравшись с 0:3

«Куньлунь» в гостях победил «Ак Барс», отыгравшись с 0:3
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Сегодня, 4 сентября, в Казани на «Татнефть-Арене» местный «Ак Барс» принимал «Куньлунь Ред Стар» и уступил, ведя в счёте в три шайбы — 3:4 (3:0, 0:2, 0:2).

На 4-й минуте Пер Линдхольм в большинстве вывел казанцев вперёд с передач Джордана Уила и Кирилла Панюкова, на 11-й Николай Коваленко увеличил преимущество «Ак Барса» — ему ассистировали Роман Рукавишников и Дмитрий Воронков, а на 18-й Дмитрий Юдин забил с передач Уила и Ильи Сафонова.

На 22-й минуте Брэндон Ип отыграл одну шайбу с передачи Джоша Николлса, на 32-й Спенсер Фу отличился в меньшинстве после передачи Джейсона Фрэма, а на 42-й Алекс Рич сравнял счёт после ассиста Итана Верека.

На 51-й минуте Люк Локхарт реализовал большинство и принёс китайскому клубу победу. Ему помогли Фрэм и Спенсер Фу.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2021, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Линдхольм (Уил, Панюков) – 03:01' (5x4)   2:0 Коваленко (Рукавишников, Воронков) – 10:04' (5x5)   3:0 Панюков (Уил, Юдин) – 17:52' (5x5)   3:1 Ип (Николлс) – 21:02' (5x5)   3:2 Фу (Фрэм) – 31:24' (4x5)   3:3 Рич (Верек) – 41:25' (5x5)   3:4 Локхарт (Фрэм, Фу) – 50:55' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ранее команды уже провели по матчу в КХЛ: «Ак Барс» обыграл «Йокерит» (3:0), «Куньлунь» уступил «Нефтехимику» (1:5).

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