Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Монреаль» не стал повторять оффершит по Котканиеми. Хоккеист стал игроком «Каролины»

«Монреаль» не стал повторять оффершит по Котканиеми. Хоккеист стал игроком «Каролины»
Комментарии

21-летний финский центральный нападающий Еспери Котканиеми стал игроком «Каролины Харрикейнз», так как его бывший клуб – «Монреаль Канадиенс» отказался повторять оффершит «ураганов». Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Таким образом, «Монреаль» получает выбор в первом и третьем раунде на драфте НХЛ 2022 года в качестве компенсации от «Харрикейнз». Сам же форвард принял предложение о контракте на один год с заработной платой $ 6,1 млн и бонусом за подписание в размере $ 20.

В прошлом сезоне Котканиеми принял участие в 56 встречах регулярного чемпионата за «Монреаль», в которых набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «1-». В 19 матчах минувшего Кубка Стэнли он совершил 8 (5+3) результативных действий.

По своему прошлому 3-летнему контракту финский форвард зарабатывал $ 3,4 млн за сезон.

Первый оффер-шит в НХЛ за два года! «Каролина» собралась вернуть должок «Монреалю» Первый оффер-шит в НХЛ за два года! «Каролина» собралась вернуть должок «Монреалю»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021