«Монреаль» не стал повторять оффершит по Котканиеми. Хоккеист стал игроком «Каролины»

21-летний финский центральный нападающий Еспери Котканиеми стал игроком «Каролины Харрикейнз», так как его бывший клуб – «Монреаль Канадиенс» отказался повторять оффершит «ураганов». Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
Таким образом, «Монреаль» получает выбор в первом и третьем раунде на драфте НХЛ 2022 года в качестве компенсации от «Харрикейнз». Сам же форвард принял предложение о контракте на один год с заработной платой $ 6,1 млн и бонусом за подписание в размере $ 20.
В прошлом сезоне Котканиеми принял участие в 56 встречах регулярного чемпионата за «Монреаль», в которых набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «1-». В 19 матчах минувшего Кубка Стэнли он совершил 8 (5+3) результативных действий.
По своему прошлому 3-летнему контракту финский форвард зарабатывал $ 3,4 млн за сезон.
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