Гимаев-мл.: если Кадейкин продолжит играть так же, у него есть все шансы попасть на ОИ

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился впечатлениями от игры Александра Кадейкина и Николая Кулёмина в стартовом матче «Салавата Юлаева» с «Барысом», в котором уфимская команда победила со счётом 5:1.
«У Кулёмина сложился день, он реализовал все свои моменты. Николай хорошо играет под воротами, это его сильная сторона. В том матче у него всё получилось. Но это не означает, что он продолжит действовать так же результативно. В «Салавате» вполне может получиться второе сильное звено из Кулёмина, Кадейкина и Шмелёва. Голы Кулёмина – это плод работы всей тройки. В ассистентских способностях Кадейкина сомневаться не приходится. Он демонстрирует их на протяжении долгого времени, это не был единичный случай. Шмелёв провёл очень результативный прошлый сезон в «Сочи». Ничто не мешает ему сделать то же самое в «Салавате», где у него сильные партнёры.
Первую игру Кадейкин и вся его тройка провели здорово. Считаю, что если он продолжит действовать так же, то станет претендентом на попадание в состав сборной России на Олимпиаду. Последний чемпионат мира в Риге показал, что у Кадейкина есть все шансы», – сказал Гимаев-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
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