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«Автомобилист» заменил голкипера после 4-й пропущенной шайбы в матче с «Салаватом»

«Автомобилист» заменил голкипера после 4-й пропущенной шайбы в матче с «Салаватом»
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«Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ уступает «Салавату Юлаеву» со счётом 2:4 (второй период). Встреча проходит в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хозяева после четвёртой пропущенной шайбы совершили замену голкипера: вместо Дмитрия Шикина в игру вступил Владимир Галкин. Отметим, что «Автомобилист» пропустил уже 10 шайб за 1,5 матча.

Также екатеринбуржский клуб использует уже третьего голкипера в сезоне. В первой игре регулярного чемпионата «Автомобилист» уступил магнитогорскому «Металлургу» со счётом 2:6. В том матче все 60 минут провёл чешский голкипер Якуб Коварж, отбив 20 бросков.

Напомним, в первом матче сезона «Салават Юлаев» обыграл в гостях казахстанский «Барыс» (5:1).

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